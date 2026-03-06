Rimini ospita le Final Four | 3 giorni di basket d’élite

Il palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere le Final Four della Coppa Italia Old Wild West, un evento di tre giorni che vedrà protagonisti i migliori team di basket italiani. La manifestazione si svolgerà a partire da venerdì 13 marzo e attirerà appassionati e appassionate da tutta Italia, rendendo la città romagnola il centro della pallacanestro nazionale in questa finestra temporale.

Il palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accendere le luci del grande basket italiano ospitando le Final Four della Coppa Italia Old Wild West, un evento che trasformerà la città romagnola in epicentro nazionale della pallacanestro per tre giorni consecutivi a partire da venerdì 13 marzo. Questo appuntamento non è un semplice torneo, ma il risultato di un protocollo triennale siglato tra la Regione Emilia-Romagna e la Lega Nazionale Pallacanestro, volto a consolidare l'Emilia-Romagna come meta privilegiata per gli eventi sportivi di alto profilo. L'iniziativa prevede che l'impianto storico, recentemente riqualificato, diventi la sede delle finali per le categorie Serie A2 e Serie B Nazionale, attirando squadre prestigiose, tifoserie organizzate e appassionati da ogni angolo d'Italia.

