Il Flaminio accende il grande basket | a Rimini le Final Four di Coppa Italia Svelato il programma

Il Flaminio ospita le Final Four di Coppa Italia di basket, un evento che si svolge a Rimini e che vede protagonista il meglio della pallacanestro italiana. La competizione durerà tre giorni, durante i quali le squadre si sfideranno per conquistare i trofei di metà stagione. Le partite si disputeranno nelle diverse piazze della città, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Stipulato l’accordo: prevede che l’Emilia-Romagna ospiti, per le prossime tre stagioni sportive, gli eventi organizzati dalla Lega nazionale pallacanestro Tre giorni di grande basket, con alcune delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana pronte a contendersi i trofei di metà stagione. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il palasport Flaminio di Rimini, storico impianto cittadino recentemente riqualificato, ospiterà le Final Four di Coppa Italia Old Wild West della Lega nazionale pallacanestro, che assegneranno i titoli della competizione per serie A2 e serie B Nazionale. L’evento è organizzato dalla Lega nazionale pallacanestro e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cestistico italiano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

