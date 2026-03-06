Rigenerazione dell' ex Aeronautica al via le indagini ambientali Niente trasloco per gli uffici comunali

Sono state avviate le indagini ambientali nell’area dell’ex Caserma Setti, recentemente soggetta a progetti di rigenerazione dell’ex Aeronautica. Le autorità hanno comunicato che gli uffici comunali non saranno trasferiti e continueranno a operare nella sede attuale. L’area, che per anni ha rappresentato un’occupazione intermittente, presenta criticità che ora vengono approfondite attraverso le analisi ambientali.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha risposto in Consiglio comunale ad un'interrogazione del consigliere Pulitanò (FdI) sul futuro dell'ex Caserma dell'aeronautica militare "L'ex Caserma Setti è stata per anni un'area parzialmente utilizzata, con margini evidenti di criticità. Oggi si sta costruendo un percorso concreto per restituirla pienamente alla città attraverso una collaborazione istituzionale che coinvolge Prefettura, Demanio, Difesa, Ausl e Comune. È un processo complesso, ma è un processo reale". Con queste parole il sindaco Massimo Mezzetti è intervenuto, giovedì 5 marzo, in Consiglio comunale per rispondere ad un'interrogazione,...