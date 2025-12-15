Facoltà di medicina chiusi per trasloco gli uffici
Gli uffici dei corsi di area medica dell’Università di Parma a Piacenza saranno chiusi dal 15 al 19 dicembre per il trasferimento nella nuova sede presso l’ex Centro di formazione di Crédit Agricole Italia in via San Bartolomeo 40. La riapertura è prevista dopo il completamento delle operazioni di trasloco.
