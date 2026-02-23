il brescia passa in rimonta guardiola al rigamonti

Pep Guardiola ha assistito alla partita al Rigamonti, coinvolto dalla passione per il calcio italiano. La presenza di un allenatore di livello internazionale ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati, che hanno notato il suo interesse per le strategie di gioco in campo. Durante il match, il Brescia ha recuperato uno svantaggio iniziale, portando a casa una vittoria in rimonta. La scena ha acceso l’entusiasmo sugli spalti e sui social network.

C’era anche Pep Guardiola (in foto col presidente Pasini e il vice Gnutti)) a vedere ieri al Rigamonti, con altri 8.850 spettatori, l’ Union Brescia rimontare vittoriosamente ma senza convincere la Pro Patria: l’allenatore del Manchester City ha confermato così un legame molto forte con le Rondinelle, dove ha giocato ai tempi di Mazzone con Roberto Baggio. Al fianco del team manager Eodardo Piovani, il tecnico catalano ha assistito al match da un box in tribuna centrale. Per i tigrotti biancoblù invece un ritorno al Rigamonti dopo ben 44 anni. E a sorpresa al 1’ sono proprio i bustocchi a colpire per primi: Frosali recupera la sfera e il diagonale mancino di Desogus non lascia scampo a Gori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pep Guardiola al Rigamonti, un ritorno che emoziona BresciaPep Guardiola ha visitato il Rigamonti per seguire una partita di Serie C tra Union Brescia e Pro Patria, vinta dai padroni di casa con il punteggio di 3-2.

Brescia-Pro Patria: sfida al Rigamonti, 3 punti per la Serie BLa partita tra Brescia e Pro Patria si gioca al Rigamonti, perché entrambe vogliono conquistare punti importanti per la corsa alla Serie B.

