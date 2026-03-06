Riforma della giustizia sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro | imprenditori informati 94% e maggioranza per il Sì 57%

Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli-Conflavoro rivela che il 94% degli imprenditori è al corrente del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La stessa indagine mostra che nove su dieci sono a conoscenza del fatto che non è richiesto un quorum per la validità del voto. La maggioranza degli intervistati si pronuncia a favore del “Sì”, con il 57%.

Il 94% degli imprenditori intervistati è a conoscenza del fatto che il 22 e il 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo sulla riforma della giustizia e 9 intervistati su 10 sanno che non è previsto il quorum. Il 90%, invece, è informato sull'esistenza e sui contenuti della Legge di riforma costituzionale, oggetto della consultazione referendaria. È quanto emerge dal sondaggio che l'Istituto Piepoli, in collaborazione con Conflavoro, ha realizzato in occasione del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L'indagine ha coinvolto un campione di imprenditori e piccole e medie imprese, rappresentativo per Grande.

Giustizia, sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro: imprenditori informati e maggioranza per il "Sì"

Referendum giustizia, il sondaggio Piepoli-Conflavoro: "94% imprenditori informati, 57% per il Sì"

Riforma della giustizia, sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro: imprenditori informati e maggioranza per il Sì

