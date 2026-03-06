Referendum giustizia il sondaggio Piepoli-Conflavoro | 94% imprenditori informati 57% per il Sì

Un sondaggio condotto da Piepoli e Conflavoro rivela che il 94% degli imprenditori conosce le date del referendum sulla riforma della giustizia, previste per il 22 e 23 marzo 2026. Inoltre, il 57% di loro si schiera a favore del Sì, mentre il restante si divide tra indecisione e preferenze opposte. La maggior parte degli intervistati è ben informata sulla mancanza di quorum.

