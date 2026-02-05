A Vasto un incontro per il No alla riforma della giustizia

A Vasto si è svolto un incontro pubblico per discutere e sostenere il «No» alla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni e dal ministro Nordio. La riunione ha visto la partecipazione di cittadini, esponenti politici e rappresentanti di associazioni che hanno espresso le loro opinioni contro le modifiche alle norme giudiziarie. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e organizzare eventuali azioni di protesta.

Un incontro pubblico per discutere e sostenere il «No» alla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni e dal ministro Nordio. L'appuntamento è in programma giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17, nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, a Vasto.L'iniziativa è promossa dalla Società civile.

