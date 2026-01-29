Segnalazioni ignorate cestini straboccanti e telecamere inutili | Limido sembra una discarica a cielo aperto

I residenti di Limido Comasco non ce la fanno più. Segnalazioni ignorate, cassonetti pieni e telecamere inutili, questa è la situazione di un paese che sembra una discarica a cielo aperto. Da mesi denunciano il problema, ma finora nessuna soluzione concreta. Le strade sono sporche, i rifiuti abbondano e le aree verdi sono state trasformate in discariche a cielo aperto. La rabbia cresce tra chi vive lì e chiede interventi immediati.

Una situazione che, secondo i residenti, va avanti da mesi senza soluzioni concrete. A Limido Comasco cresce la rabbia di chi parla di strade sporche, rifiuti abbandonati e aree verdi trasformate in vere e proprie discariche. Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, un gruppo di.

