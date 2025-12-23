Quel parcheggio che ogni giorno diventa una discarica a cielo aperto

In Brianza, il problema dell’abbandono dei rifiuti nei parcheggi pubblici sta crescendo, trasformando spazi di sosta in discariche a cielo aperto. Questa situazione riguarda molte comunità e richiede attenzione e interventi concreti per preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita quotidiana.

Non c'è comune che si salvi. In Brianza, l'abbandono dei rifiuti sta diventando una vera e propria emergenza.A Cesano Maderno, così come è stato denunciato sulla pagina Facebook di Cesano Maderno segnalazioni, "il parcheggio comunale di via duca d'Aosta un giorno si e l'altro no è diventato una.

Roma Metro A, parcheggio Arco di Travertino chiuso per lavori - Gli automobilisti se ne sono accorti quattro giorni fa quando hanno visto i volantini dietro i tergicristalli: «Il parcheggio di scambio Arco di Travertino ... ilmessaggero.it

ACIREALE: APRE IL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA LAZZARETTO È operativo il nuovo parcheggio di via Lazzaretto, nei pressi del liceo Archimede e del liceo Gulli e Pennisi. L’area è stata consegnata al sindaco Roberto Barbagallo e rappresenta uno spazio - facebook.com facebook

