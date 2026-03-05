Un uomo e la sua famiglia sono rimasti bloccati alle Maldive mentre cercavano di tornare a casa, e ha dichiarato che il viaggio di ritorno costa circa 10.000 euro. La situazione si è complicata a causa delle tensioni in Iran, che hanno impedito loro di riprendere il volo. La notizia è stata diffusa da un testimone che si trovava con loro a Malé.

Bologna, 5 marzo 2026 - Anche a Malé (Maldive) il momento non è dei migliori a causa del conflitto in Iran. Sono circa 1.400 gli italiani bloccati dentro l’ aeroporto, molti dei quali da ormai sei giorni. Tra queste persone ci sono quasi 50 bolognesi, e molte sono famiglie con bambini piccoli. "La situazione sta diventando sempre più difficile e le compagnie aeree non stanno fornendo assistenza", racconta Gabriele, una delle persone rimaste bloccate in aeroporto da sabato scorso. "Cibo, alberghi e spese sono tutti a carico dei viaggiatori. Anche gli hotel sono a pagamento e spesso pieni. Chi è riuscito a trovare una sistemazione sta pagando di tasca propria, ma i costi sono molto alti (2-3 mila euro a testa)", spiega il testimone dei disagi a Malé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Tornare dalle Maldive costa 10mila euro”, lo sfogo di Gabriele, bloccato con la famiglia

Bloccato in Sri Lanka dopo l’attacco all’Iran, Francesco: “10mila euro per tornare in Italia, è vergognoso”L'appello di Francesco, bloccato in Sri Lanka insieme alla famiglia dopo la chiusura degli scali degli Emirati Arabi Uniti a seguito dell'attacco di...

“Non ci danno nemmeno due biglietti per i genitori. E uno decente costa 450 euro”: lo sfogo di Pietro Sighel sui prezzi di Milano-CortinaA meno di un mese dal via delle Olimpiadi invernali, la nuova polemica su Milano-Cortina 2026 riguarda i prezzi dei biglietti.

Contenuti utili per approfondire Tornare dalle Maldive costa 10mila euro....

Temi più discussi: Truffe sulla fuga dal Golfo: biglietti aerei in vendita a prezzi altissimi. Tornati a casa gli studenti italiani; Maldive come Dubai, migliaia di italiani in vacanza bloccati per la guerra: Nessuno ci dice niente, c'è chi piange sempre; I 52 turisti aretini bloccati in crociera sotto l’ombra dei missili: Li abbiamo visti cadere sopra Dubai; Guerra Iran: voli cancellati, turisti bloccati, la Farnesina crea la Task force Golfo.

Prigionieri di lusso alle Maldive, 3mila esuli in paradiso: Ci dicono ‘arrangiatevi’. Ma vogliamo solo tornare a casaBloccate le rotte dallo scalo di Dubai, migliaia di turisti italiani aspettano di capire come fare rientro (tra cambi di albergo e spese extra). La Farnesina: Stiamo approntando voli charter. Crollo ... lanazione.it

«Bloccati alle Maldive per la guerra e costretti a dormire in spiaggia con i nostri 3 bambini. I voli? 5mila euro a testa, non possiamo indebitarci»Un paradiso che può diventare inferno. Soprattutto se hai bambini piccoli, spaventati e comprensibilmente esausti. Tra le tante storie di ... msn.com

Ieri sera, per tornare a casa, sono passato attraverso il parco di Villa dei Gordiani. Il mio parco: quello dell’infanzia, dei pomeriggi spensierati. Beh camminavo lì, mentre la luce del tramonto sembrava indecisa, come se non sapesse se restare o andare via. Av - facebook.com facebook

#Darmian: "Avevo tanta voglia di tornare. #Como Non abbiamo gestito. Faremo di tutto per vincere il #derby" x.com