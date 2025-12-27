Per il Capodanno 2026 Mediaset ha pensato a un palinsesto speciale. In questa giornata festiva molti dei programmi soliti del Biscione sono stati sostituiti, e tra le variazioni più importanti spicca quella che vede la cancellazione di tutte le serie tv nel daytime di Canale 5. Stop alle serie tv per Capodanno 2026. Il primo giorno del 2026 vedrà una piccola “rivoluzione” nella programmazione Mediaset. Nel pomeriggio di Canale 5 non figurano infatti le soap che solitamente tengono compagnia ai telespettatori a partire dalle 13:40. Beautiful, Forbidden fruit, Io sono Farah e La forza di una donna non si presenteranno all’appuntamento con i fans per Capodanno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Cambio palinsesto Mediaset: 2026 al via senza le vicende dei Forrester e le serie tv turche

