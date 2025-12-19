È stato segnalato dal ministero della Salute il richiamo di un lotto di ciccioli sottovuoto a marchio Serafini. Il motivo è la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in un’unità presa a campione. Di seguito tutti i dettagli, dal prodotto da evitare e restituire ai rischi legati al consumo. Ciccioli richiamati. Il lotto di ciccioli sottovuoto è venuto a marchio Serafini. Elemento chiave per mettere in guardia gli acquirenti, qualora il prodotto fosse già stato comprato. Viene venduto in confezioni da 400-500 grammi e il numero di lotto segnalato dal ministero della Salute è il seguente: 072025 (corrisponde al mese di produzione). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ciccioli sottovuoto richiamato, presenza di Listeria: il lotto interessato

Leggi anche: Salmone affumicato norvegese ritirato dai supermercati per possibile Listeria: il lotto interessato

Leggi anche: Pericolo listeria nel salame: l’allerta alimentare del Ministero della Salute. Il lotto interessato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Barbecue elettrico richiamato per rischio incendio. Ritirate anche caciotte e salsiccia.

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Richiamato un lotto di ciccioli sottovuoto a marchio Serafini per la presenza di Listeria monocytogenes in un campione ... ilfattoalimentare.it