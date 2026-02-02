Sport e workshop per i diritti delle donne con il debutto di Walk & Run for Women

Sabato 7 e domenica 8 marzo Riccione si riempie di sport e iniziative dedicate ai diritti delle donne. L’evento “Walk & Run for Women” debutta con due giornate di camminate e corse, puntando a coinvolgere molte persone e sensibilizzare sui temi della parità. L’obiettivo è unire l’attività fisica a un messaggio di rispetto e uguaglianza, con partecipanti di tutte le età che si muovono insieme lungo le strade della città.

Sabato 7 e domenica 8 marzo Riccione ospita il debutto di "Walk & Run for Women", un evento che unisce sport, salute e diritti delle donne. Madrine dell'iniziativa sono alcune leggende dello sport azzurro: Bellutti, Benelli, Passaro e Ceccatelli. L'iniziativa, promossa da Assist (Associazione nazionale atlete aps) in collaborazione con il Comune, prevede camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri, affiancate da workshop, incontri pubblici e attività educative per tutti.

