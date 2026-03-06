Lo snowboarder Riccardo Cardani, coinvolto in una caduta durante un allenamento prima delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha affermato di stare bene e di aver evitato danni grazie al casco. È stato ricoverato in ospedale a seguito dell’incidente, che ha catturato l’attenzione dei media per il video della caduta diffuso online.

“Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene!”. Comincia così il messaggio pubblicato su Instagram dallo snowboarder Riccardo Cardani, ricoverato in ospedale a seguito della brutta caduta in allenamento prima delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che cominciano oggi. Dopo l’impatto, che ha provocato anche la rottura del casco, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Fortunatamente le sue condizioni sono subito parse in miglioramento e la Tac non ha riscontrato danni: Cardani è ancora monitorato, ma potrà partecipare alle gare delle Paralimpiadi invernali. Lo snowboarder ha deciso di pubblicare sui social il video della caduta, ripresa da un cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riccardo Cardani: “Non ho danni, il casco mi ha salvato la vita”. Il video della caduta dello snowboarder paralimpico

Grave caduta in allenamento per Riccardo Cardani: paura per l’azzurro dello snowboard paralimpico. Poi, arriva il suo post rassicuranteABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente durante la sessione di allenamento Momenti di forte apprensione per l’atleta paralimpico italiano di snowboard...

Riccardo Cardani, grave caduta e casco rotto: spavento in allenamento e Paralimpiadi a rischioRiccardo Cardani è gravemente caduto durante l’allenamento odierno, utile in vista delle gare di snowboardcross che animeranno le Paralimpiadi...

Tutto quello che riguarda Riccardo Cardani.

Temi più discussi: Riccardo Cardani rassicura dopo la caduta in allenamento: Sto bene, non ci sono danni; Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde i sensi. Paralimpiadi a rischio; Sto bene, ho la pelle dura: il messaggio dello snowboarder di Riccardo Cardani dopo l’incidente; Riccardo Cardani, il video della caduta in snowboard. L'atleta paralimpico perde i sensi: Il casco mi ha salvato la vita.

Riccardo Cardani, il video della caduta in snowboard. L'atleta paralimpico perde i sensi: «Il casco mi ha salvato la vita»Paura per Riccardo Cardani. L'atleta azzurro, punta di diamante dello snowboard cross, è rimasto vittima di una bruttissima caduta durante una sessione di allenamento in ... leggo.it

Sto bene, ho la pelle dura: il messaggio dello snowboarder di Riccardo Cardani dopo l’incidenteDopo la perdita di conoscenza in seguito a una caduta durante le prove, l'atleta della Polha Varese ha rassicurato tutti tramite i social confermando che i controlli sono negativi e che quindi potrà g ... varesenews.it

“Sto bene, ho la pelle dura”: il messaggio dello snowboarder di Riccardo Cardani dopo l’incidente - facebook.com facebook

Da tutta la Difesa e dal Ministro @GuidoCrosetto un grande in bocca al lupo a Riccardo Cardani, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della #Difesa, specialista di "snowboard cross" rimasto coinvolto in un incidente nel corso di un allenamento in vista dei # x.com