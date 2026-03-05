Grave caduta in allenamento per Riccardo Cardani | paura per l’azzurro dello snowboard paralimpico Poi arriva il suo post rassicurante

Durante un allenamento, Riccardo Cardani, atleta italiano di snowboard paralimpico, è caduto improvvisamente, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. La caduta ha causato momenti di forte apprensione, ma successivamente l’atleta ha pubblicato un messaggio rassicurante. La scena si è svolta in un contesto di routine di allenamento, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Incidente durante la sessione di allenamento. Momenti di forte apprensione per l'atleta paralimpico italiano di snowboard cross Riccardo Cardani, protagonista di una brutta caduta durante un allenamento. L'incidente è avvenuto nel corso della sessione odierna (5 marzo) e ha avuto conseguenze preoccupanti: l'impatto è stato talmente violento da provocare la rottura del casco protettivo. Perdita di conoscenza dopo l'impatto. In seguito alla caduta, Cardani ha perso conoscenza per circa 45 secondi, un episodio che ha immediatamente allarmato lo staff presente sul posto. Proprio per precauzione, l'atleta è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli medici, dove verrà sottoposto anche a una TAC per verificare eventuali conseguenze dell'impatto.