Corviale restyling terminato | dopo due anni riapre la biblioteca Nicolini

Dopo due anni di lavori, Corviale torna a brillare con la riapertura della biblioteca Renato Nicolini. Un nuovo volto per uno spazio di cultura e comunità, pronto ad accogliere nuovamente i cittadini e stimolare la lettura e l’incontro. La rinascita di questo punto di riferimento rappresenta un importante passo avanti per il quartiere, simbolo di rinnovamento e vitalità.

