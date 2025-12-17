Corviale restyling terminato | dopo due anni riapre la biblioteca Nicolini
Dopo due anni di lavori, Corviale torna a brillare con la riapertura della biblioteca Renato Nicolini. Un nuovo volto per uno spazio di cultura e comunità, pronto ad accogliere nuovamente i cittadini e stimolare la lettura e l’incontro. La rinascita di questo punto di riferimento rappresenta un importante passo avanti per il quartiere, simbolo di rinnovamento e vitalità.
Il restyling è terminato. La biblioteca Renato Nicolini, di via Marino Mazzacurati, è pronta a riaprire i battenti.Com'è stata riqualificata la bibliotecaGiovedì 18 dicembre lo spazio torna a disposizione dei cittadini dopo due anni di chiusura. La biblioteca, dedicata all’assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
