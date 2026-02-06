Riapre dopo i lavori il distretto sanitario di San Marco

Da lunedì, gli utenti di Pisa possono tornare a utilizzare il distretto sanitario di San Marco. Dopo alcuni mesi di lavori, l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha annunciato che il centro riaprirà al pubblico a partire dal 9 febbraio. La struttura, che si trova in via Pardi, era stata temporaneamente chiusa per consentire interventi di ristrutturazione. Ora, con i lavori conclusi, i cittadini potranno riprendere a usufruire dei servizi sanitari senza attese prolungate.

L'azienda Usl Toscana nord ovest informa che da lunedì prossimo, 9 febbraio, riaprirà al pubblico il distretto sanitario di San Marco, in via Pardi a Pisa. La sede era stata chiusa a fine dicembre per la necessità di realizzare lavori di manutenzione urgenti e non più procrastinabili.

