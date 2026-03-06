Rharrit lo aveva previsto bombe da Gaza all’Iran

Hala Rharrit, ex funzionario del Dipartimento di Stato, si è dimessa ad aprile 2024, annunciando la sua decisione pubblicamente in protesta. In un documento scritto, aveva previsto che l’azione militare a Gaza avrebbe potuto portare a un conflitto regionale coinvolgendo l’Iran, qualora Washington non avesse imposto limiti alle operazioni israeliane. La sua uscita si collega alle preoccupazioni espresse riguardo alle conseguenze di tali decisioni.

Il genocidio a Gaza non era un episodio isolato: era la prima pagina di un manuale. Hala Rharrit si era dimessa dal Dipartimento di Stato nell’aprile del 2024, in protesta. Aveva messo per iscritto che il genocidio a Gaza avrebbe prodotto una guerra regionale con l’Iran se Washington non avesse contenuto Israele. Nessuno l’aveva ascoltata. Il 28 febbraio 2026, Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. Khamenei è morto. La regione brucia. Il 5 marzo, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si è recato al confine nord con il Libano e ha pubblicato un video. «Dahiyeh sembrerà presto Khan Younis», ha detto, dopo che l’esercito aveva ordinato l’evacuazione immediata dei sobborghi meridionali di Beirut. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

