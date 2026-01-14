Iran fonti Reuters | Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore
Secondo fonti Reuters, negli ultimi aggiornamenti si ipotizza un possibile attacco degli Stati Uniti in Iran nelle prossime 24 ore. La situazione nel paese rimane tesa, con un’intensa repressione delle proteste in corso. La decisione di un intervento militare da parte di Trump potrebbe essere presa nelle prossime ore, evidenziando la gravità delle attuali tensioni internazionali.
Durissima la repressione delle proteste in Iran. Nelle prossime ore Trump potrebbe decidere un intervento militare. “Due funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense” in Iran “appare probabile” e per uno dei due “potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore”, lo scrive l’agenzia di stampa Reuters. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar. Fonti alla Reuters: "Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore"
Leggi anche: Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». I media: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore»
Iran, fonti: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Pasdaran: “Risponderemo con fermezza” - Teheran: "Cercano pretesti per aggredirci" Un intervento militare americano contro l'Iran è probabile. lavocedellisola.it
Iran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». E Washington ritira il personale dalle basi in Medio Oriente - Vediamo come evolve la situazione, c'è una riunione con i nostri servizi, con l'ambasciata a Teheran: dobbiamo preoccuparci innanzitutto, in un momento ... ilmessaggero.it
Reuters, 'possibile intervento militare Usa in Iran entro 24 ore' - 'Due funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense' in Iran 'appare probabile' e per uno dei ... notizie.tiscali.it
Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”
#Tg2000 - #Iran, fonti #Reuters: “Probabile attacco #Usa nelle prossime 24 ore” #14gennaio #Tv2000 #Trump #StatiUniti @tg2000it x.com
Fonti interne parlano di tremila morti, Teheran ne ammette almeno duemila. Il figlio dello scià invoca i bombardamenti Usa. Il blocco di internet impedisce di avere dati certi. La Casa bianca preme sugli alleati iraniani con i dazi facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.