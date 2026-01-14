Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar Fonti alla Reuters | Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore

Washington ha annunciato un ritiro parziale del personale dalla base in Qatar, mentre fonti di Reuters segnalano una possibile azione militare degli Stati Uniti in Iran entro 24 ore. Le tensioni nella regione rimangono elevate, con manifestazioni in Iran e dichiarazioni del presidente Trump circa possibili reazioni di Teheran. La situazione continua a evolversi, richiedendo attenzione e valutazioni precise da parte degli osservatori internazionali.

Washington ritira una parte del suo personale in Medio Oriente per le tensioni con l’Iran - L’11 giugno gli Stati Uniti hanno annunciato di aver ritirato una parte del loro personale in Medio Oriente dopo che Teheran ha minacciato di colpire le loro basi militari in risposta a un’eventuale ... internazionale.it

"Israele pronto a colpire anche l'Iran", Usa in allerta massima: Trump ritira il personale dalle ambasciate in Medio Oriente - Lo scrive il "Washington Post", dopo che il dipartimento di Stato ha autorizzato l'evacuazione del ... affaritaliani.it

Washington sfida L’Avana: «Stop petrolio e soldi dal Venezuela». La Danimarca parla di un imminente vertice con gli States per l’isola. Uk e Nato vagliano l’invio di soldati. facebook

La Cina sul ritiro degli Stati Uniti da enti internazionali: intendono attuare la legge sulla giungla La Cina sostiene che "la comunità internazionale deve agire per impedire a Washington di diventare lo sceriffo del mondo" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.