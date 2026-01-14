Washington ritira parzialmente il personale dalla super base in Qatar Fonti alla Reuters | Probabile attacco Usa in Iran entro 24 ore
Washington ha annunciato un ritiro parziale del personale dalla base in Qatar, mentre fonti di Reuters segnalano una possibile azione militare degli Stati Uniti in Iran entro 24 ore. Le tensioni nella regione rimangono elevate, con manifestazioni in Iran e dichiarazioni del presidente Trump circa possibili reazioni di Teheran. La situazione continua a evolversi, richiedendo attenzione e valutazioni precise da parte degli osservatori internazionali.
Le notizie sulle manifestazioni in Iran di mercoledì 14 gennaio, in diretta Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere, mi piace vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». I media: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore»
Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle proteste
Media, Usa ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente - (ANSA) – NEW YORK, 14 GEN – Gli Stati Uniti stanno ritirando parte del personale da alcune basi chiave in Medio Oriente a titolo precauzionale a causa dell’aumento delle tensioni nell’area. espansionetv.it
Washington ritira una parte del suo personale in Medio Oriente per le tensioni con l’Iran - L’11 giugno gli Stati Uniti hanno annunciato di aver ritirato una parte del loro personale in Medio Oriente dopo che Teheran ha minacciato di colpire le loro basi militari in risposta a un’eventuale ... internazionale.it
"Israele pronto a colpire anche l'Iran", Usa in allerta massima: Trump ritira il personale dalle ambasciate in Medio Oriente - Lo scrive il "Washington Post", dopo che il dipartimento di Stato ha autorizzato l'evacuazione del ... affaritaliani.it
