Centro Sportivo San Martino aggiudicati i lavori per la rete idrica e fognaria

Il Centro Sportivo San Martino a Terracina ha ottenuto l'incarico per i lavori di realizzazione della rete idrica e fognaria. Gli interventi mirano a migliorare le infrastrutture del centro, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile. La progettazione e l’esecuzione sono affidate a imprese specializzate, nel rispetto delle normative vigenti. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento delle strutture sportive e la qualità dei servizi offerti.

Aggiudicati a Terracina i lavori per la realizzazione della rete idrica fognaria del centro sportivo san Martino. Si avvia così alla conclusione un lungo iter che era iniziato a dicembre del 2023 con l'affidamento dell'incarico di progettazione e con l'approvazione del progetto esecutivo a.

