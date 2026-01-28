Rete idrica terminati gli interventi a Bientina | rinnovati 2 chilometri di condotte

L’intervento di Acque per rinnovare la rete idrica a Bientina si è concluso. Sono stati sostituiti circa 2 chilometri di condotte in via delle Fosse e a Quattro Strade. I lavori sono terminati come previsto, senza intoppi. Ora la rete dovrebbe funzionare meglio e garantire un servizio più affidabile ai cittadini.

Bientina (PI), 28 gennaio 2026 – Si sono conclusi secondo copione i lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati da Acque, in sinergia con l'amministrazione comunale di Bientina, in via delle Fosse e a Quattro Strade. Avviati nel settembre scorso, i due progetti si inseriscono nel programma di potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche del territorio, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio, ridurre le dispersioni e garantire una maggiore continuità dell'erogazione idrica presso le utenze. In via delle Fosse l'intervento è terminato all'inizio del 2026, con l'attivazione della nuova condotta lunga 1.

