Da questo fine settimana, Rete 4 amplia la sua offerta informativa con una nuova trasmissione quotidiana, il

Mediaset comunica con una nota ufficiale che l’offerta informativa di Rete 4 si arricchisce di una importante novità a partire da questo fine settimana. Dopo i brillanti ascolti del quotidiano, condotto dal lunedì al venerdì da Sabrina Scampini, da domani, sabato 7 marzo, si arricchisce l’offerta informativa di Mediaset su Retequattro: Costanza Calabrese conduce TG4 “Diario del Giorno” nel fine settimana, garantendo così al pubblico, un’informazione continua sette giorni su sette. Il sabato dalle 15.30 alle 16.30 e la domenica dalle 14 alle 15.30. Le prime due puntate affronteranno il conflitto in Medio Oriente, l’impatto sull’Italia e la situazione dei connazionali coinvolti, senza tralasciare i grandi temi di stretta attualità, cronaca, sicurezza e giustizia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RETE 4: DIARIO DEL GIORNO IN ONDA 7 SU 7. È SFIDA TRA CALABRESE E MAGGIONI

Diario del Giorno in onda anche nel weekend di Rete 4Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Leggi anche: Diario del giorno raddoppia: arriva anche nel weekend con Costanza Calabrese - ESCLUSIVA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a RETE 4 DIARIO DEL GIORNO IN ONDA 7 SU 7....

Temi più discussi: Tg4 - Diario del giorno: Sabato 28 febbraio - Speciale Ayatollah nel mirino Video; TG4: Ultim'ora del 4 marzo, ore 02.00 Video; TG4: Ultim'ora del 28 febbraio, ore 02.00 Video; TG4: Ultim'ora del 25 febbraio, ore 6.00 Video.

Diario del Giorno in onda anche nel weekend di Rete 4Diario del Giorno di Rete 4 in onda anche nel weekend, ogni sabato alle 15.30 e ogni domenica alle 14. Conduce Costanza Calabrese ... davidemaggio.it

Rete 4 arricchisce l’informazione quotidiana: TG4 Diario del Giorno in onda anche sabato e domenica con Costanza CalabreseTG4 Diario del Giorno arriva anche nel weekend con una conduzione rinnovata solo per quel che riguarda gli appuntamenti del fine settimana. Costanza Calabrese curerà le vicende di attualità, la finest ... msn.com

Lunghe code sulla statale 341 tra Albizzate e Castronno per lavori alla rete idrica. - facebook.com facebook

Serena, lite con Collovati per un gol nel derby: "Quella rete al Milan è mia, lo disse la moviola" x.com