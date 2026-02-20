Diario del giorno, condotto da Costanza Calabrese, cresce grazie agli ottimi ascolti e ora si propone anche nel weekend. La trasmissione, molto seguita durante la settimana, ha registrato un aumento di pubblico in modo consistente, spingendo i responsabili a puntare su nuovi appuntamenti. La decisione si basa sui dati di ascolto che mostrano come sempre più persone scelgano il programma per rimanere aggiornate. La prima puntata del weekend andrà in onda già questo sabato, mantenendo l’interesse del pubblico.

Va talmente bene che adesso raddoppia. Diario del giorno, uno dei pilastri dell’informazione pomeridiana di Rete 4, allunga il passo e conquista anche il fine settimana. Una promozione sul campo, figlia di ascolti solidi e di una linea editoriale che ha intercettato un pubblico fedele, interessato all’attualità raccontata senza troppi fronzoli. La novità scatterà dal weekend del 7 e 8 marzo, quando il programma approderà stabilmente anche al sabato e alla domenica. Alla conduzione ci sarà Costanza Calabrese, volto noto dell’informazione Mediaset, chiamata a guidare l’edizione del fine settimana con il suo stile rigoroso e misurato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Diario del giorno raddoppia: arriva anche nel weekend con Costanza Calabrese - ESCLUSIVA

Leggi anche: Umbra Medical Italy ottiene l’esclusiva Meril per i dispositivi vascolari in Italia e raddoppia i ricavi nel 2025

Leggi anche: Il Giorno della Memoria. Nel lager a vent’anni. Diario di uno scienziato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.