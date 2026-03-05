diario del giorno in onda anche nel weekend di rete 4

Il programma Diario del Giorno, trasmesso anche nel fine settimana su Rete 4, ha mantenuto buoni ascolti nelle sue edizioni quotidiane. Viene mandato in onda dal lunedì al venerdì alle 15, offrendo notizie e aggiornamenti al pubblico. La versione del weekend, pur con una programmazione diversa, si inserisce nel palinsesto regolare della rete.

Dopo i buoni ascolti registrati da TG4 Diario del Giorno nella sua edizione quotidiana, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 con la conduzione di Sabrina Scampini, l'offerta informativa di Rete 4 si arricchisce con l'avvio dell'edizione del weekend, affidata a Costanza Calabrese.

Costanza Calabrese al timone del Diario del Giorno del weekendLa giornalista Mediaset Costanza Calabrese condurrà le edizioni del weekend di Diario del Giorno. Il programma di informazione di Rete4 coprirà l'intera settimana ... tgcom24.mediaset.it

Rete 4 arricchisce l’informazione quotidiana: TG4 Diario del Giorno in onda anche sabato e domenica con Costanza CalabreseTG4 Diario del Giorno arriva anche nel weekend con una conduzione rinnovata solo per quel che riguarda gli appuntamenti del fine settimana. Costanza Calabrese curerà le vicende di attualità, la finest ... msn.com

