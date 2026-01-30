Ladispoli aprono i cantieri sui marciapiedi | divieti di sosta le strade interessate

A Ladispoli partono i lavori sui marciapiedi. Da lunedì mattina, alle 7:30, scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata in alcune vie della città. I lavori serviranno a rifare i marciapiedi pubblici e coinvolgeranno diverse strade comunali. Gli automobilisti devono prepararsi a cambiare percorso e rispettare le nuove ordinanze.

Ladispoli, 30 gennaio 2026 – Scatterà dalle ore 7:30 di lunedì 2 febbraio 2026 il divieto di sosta con rimozione forzata su alcune strade comunali per consentire i lavori di rifacimento dei marciapiedi pubblici. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che annuncia modifiche temporanee alla viabilità fino al termine degli interventi. Il provvedimento riguarderà via Fiume, via Palermo, via La Spezia e via Napoli. Nei tratti interessati sarà vietata la sosta a tutti i veicoli, senza eccezioni, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza. L’area di cantiere sarà opportunamente segnalata dalla ditta incaricata, che provvederà all’installazione della segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi, così da informare per tempo residenti e automobilisti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

