In un clima di grande tensione, il Napoli si trova a un crocevia decisivo. Con il giusto condottiero, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità di crescita e rinnovamento. La situazione attuale, spesso definita come

La notte dei lunghi coltelli. È quello che si vive in casa Napoli, Conte è di fronte a un bivio. A una scelta. Le scelte si sa sono sempre impopolari. Continuare la corsa in campionato, dove l’Inter degli ingiocabili perderà fisiologicamente punti, potrebbe portare il Napoli a contendersi ancora il campionato. Abbandonando la Champions, che dà prestigio e anche un pacco di milioni: il superamento del mega tabellone a trentasei squadre, tra piazzamento all’interno del tabellone, partecipazione ai play-off e successivo accesso agli ottavi, vi sono, a spanne, tra i quindici e i diciotto milioni di buone ragioni (per la società) per accedervi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli ad alta tensione, quasi da tutti contro tutti. Ma col giusto condottiero le tensioni possono essere positive

Leggi anche: Fiorentina-Juventus, sfida ad alta tensione: perché i bianconeri possono strappare un risultato utile in un match da pochi gol

Leggi anche: Elezioni regionali 2025. Tensione all'interno della Lega: è tutti contro tutti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Napoli ad alta tensione, quasi da tutti contro tutti. Ma col giusto condottiero le tensioni possono essere positive - De Laurentiis, Conte, lo staff medico, i calciatori: nessuno è contento ... ilnapolista.it