Remigrazione e Riconquista chiusa sala stampa Parlamento | Prova definitiva che la sinistra è mafia contro gli italiani

Roma, 30 gen – La sala stampa della Camera dei Deputati è stata occupata questa mattina da parlamentari di diversi schieramenti, tra cui Pd, Avs, +Europa e M5S. L’obiettivo era bloccare la presentazione della proposta di legge a iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”. La protesta ha causato l’interruzione dell’evento e ha acceso ulteriori polemiche tra chi sostiene e chi invece critica questa azione.

Roma, 30 gen – I parlamentari del Pd, Avs, +Europa e M5S hanno occupato la Sala Stampa della Camera dei Deputati per impedire la svolgimento della conferenza di presentazione della proposta di legge a iniziativa popolare Remigrazione e Riconquista. Conferenza che è stata effettivamente annullata per motivi di ordine pubblico, nonostante la regolare richiesta di utilizzo dell'aula secondo la normale procedura richiesta. Intanto, sul web, dove è già possibile firmare tramite Spid, la proposta spopola, con migliaia di firme raccolte in poche ore.

