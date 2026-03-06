Regis Prograis vede un salto di peso come vantaggio per la sua forza

Un confronto tra Regis Prograis e Conor Benn sta attirando l'attenzione perché si svolge a un catchweight di 150 libbre. Prograis ha dichiarato che il salto di peso rappresenta un vantaggio per la sua forza, mentre i dettagli dell'incontro sono ancora da definire. La sfida è stata annunciata e suscita interesse tra gli appassionati di pugilato.

Un confronto tra Regis Prograis e Conor Benn sta attirando l'attenzione per l'uso di un catchweight di 150 libbre. L'incontro è previsto per l'11 aprile al Tottenham Hotspur Stadium, portando due protagonisti della scena pugilistica in una sfida che si svolge oltre le loro tradizionali classifiche. Prograis, 37 anni, ha trascorso gran parte della carriera a 140 libbre, dove ha conquistato titoli mondiali, mentre Benn, 29 anni, ha recentemente firmato con Zuffa Boxing e sta riportando ascolti consistenti nelle principali arene britanniche. L'analisi si concentra su come questa variazione di peso possa incidere sull'energia, sull'esecuzione tecnica e sull'andamento della gara. Conor Benn (24-1, 14 KOs) vs Regis Prograis (30-3, 24 KOs) sarà il co-main event dell'evento dell'11 aprile Fury vs Makhmudov in diretta dallo stadio del Tottenham. L'evento verrà trasmesso su Netflix