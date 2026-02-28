Conor Benn contro Regis Prograis | cosa significa per Jaron Ennis?

Conor Benn ha deciso di cambiare promotore e ha accettato un incontro contro Regis Prograis a peso catchweight. La sfida ha attirato l’attenzione nel mondo del pugilato e ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La scelta di Benn di affrontare Prograis rappresenta un nuovo passo nella sua carriera e ha coinvolto anche Jaron Ennis, il cui ruolo appare ora più centrale rispetto al passato.

La decisione di Conor Benn di cambiare contesto promozionale e di accettare un incontro a peso catchweight contro Regis Prograis ha riacceso l'interesse su una potenziale sfida contro Jaron Ennis, sfuma fin qui non finalizzata. L'evento di Londra, fissato per l'11 aprile, si disputa a catchweight 150 libbre, con Prograis che approda a una categoria superiore rispetto al passato. Il profilo dell'avversario, reduce da una serie di risultati altalenanti negli ultimi match, non rientra nel quadro attuale dei campioni o dei contendenti di punta della categoria welter. La cornice non è quella di un titolo, ma di una prova di visibilità e di roster promozionale diversi.