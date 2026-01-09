UIL Campania | La Regione applichi subito le nuove norme per assunzioni e stabilizzazioni

La UIL Campania chiede alla Regione di applicare immediatamente le nuove norme per assunzioni e stabilizzazioni nel settore sanitario. In un appello rivolto al Presidente Roberto Fico, le organizzazioni sindacali evidenziano la grave carenza di personale che compromette la qualità dei servizi, aumenta le liste di attesa e peggiora le condizioni di lavoro. È urgente intervenire per garantire un sistema sanitario più efficiente e sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti La UIL Campania e la UIL FPL Napoli e Campania lanciano un appello al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, affinché si intervenga con urgenza per porre rimedio alla grave carenza di personale nel Servizio Sanitario Regionale, che incide negativamente sulla qualità dei servizi erogati, sull’abbattimento delle liste di attesa e sul rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, oltre che sulle condizioni di lavoro del personale in servizio. Con una lettera indirizzata anche alla Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, il segretario generale UIL Campania, Giovanni Sgambati, e i commissari UIL FPL Napoli e Campania, Ciro Chietti e Pietro Bardoscia, hanno chiesto un confronto istituzionale urgente al presidente Fico, che ha trattenuto per sé la delega alla Sanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

