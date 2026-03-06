Regione Margherita Rizza alla guida del dipartimento Turismo sport e spettacolo

La Regione ha nominato Margherita Rizza come nuova dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo. La decisione è stata annunciata recentemente e la nomina è effettiva da poco tempo. Rizza assume così la guida di un settore che si occupa di promozione e gestione di attività legate al turismo, allo sport e allo spettacolo.

La decisione è stata assunta su proposta dell'assessore Elvira Amata: subentra a Ignazio Tozzo che ha retto l'ufficio ad interim Margherita Rizza è la nuova dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. La nomina è stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore Elvira Amata.