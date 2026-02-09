andrea romani alla guida del dipartimento chirurgie specialistiche della asl

Andrea Romani è il nuovo direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est. È stato scelto per guidare la struttura e coordinare le operazioni delle diverse équipe chirurgiche. Romani prende il posto di chi ha ricoperto finora questa posizione e inizia subito a lavorare per migliorare i servizi offerti ai pazienti. La nomina, annunciata ieri, segna un passo importante per il reparto e per l’ospedale di Arezzo.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – È il dottor Andrea Romani il Direttore del nuovo Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est. La nomina è arrivata lo scorso dicembre e avrà una durata di tre anni. Romani, già direttore UOC Oculistica PO Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e responsabile della Area dipartimentale Oculistica, ha ricoperto fino a questa nomina anche il ruolo di direttore del Dipartimento Testa collo organi di senso che, adesso, è stato trasformato nel Dipartimento chirurgie specialistiche, inglobando al suo interno le aree di urologia, chirurgia vascolare, otorinolaringoiatria, dermatologia, odontoiatria e oculistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il dottor Carlo Milandri è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento oncologico della Asl Toscana Sud Est.

E’ stato ufficializzato oggi: il dottor Carlo Milandri è il nuovo capo del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana Sud Est.

