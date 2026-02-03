Il dottor Carlo Milandri alla guida del dipartimento oncologico Asl

E’ stato ufficializzato oggi: il dottor Carlo Milandri è il nuovo capo del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana Sud Est. La nomina è arrivata dopo settimane di attesa ed è stata comunicata tramite una nota ufficiale. Milandri prenderà il posto di chi ha precedentemente guidato il reparto, portando con sé anni di esperienza nel settore. L’azienda sanitaria ha sottolineato come la scelta sia stata fatta per rafforzare i servizi dedicati ai pazienti oncologici. La comunità attende ora di vedere quali novità porterà in questo ruolo.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – È il dottor Carlo Milandri il nuovo direttore del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana Sud Est. Un incarico rimasto vacante per due anni a seguito del trasferimento del dottor Carmelo Bengala in altra sede ospedaliera e, da allora, ricoperto ad interim dalla figura del Direttore sanitario. Il dottor Milandri, direttore della UOC Oncologia Medica del PO Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e Responsabile dell’Area dipartimentale Oncologica Area Est, dal 29 dicembre 2025 ha assunto la guida del Dipartimento oncologico grazie al possesso dei requisiti e delle professionalità richieste per ricoprire l’incarico della durata di tre anni, fino al 28 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dottor Carlo Milandri alla guida del dipartimento oncologico Asl Approfondimenti su Carlo Milandri Asp, Antonio Garufo alla guida del dipartimento di scienze radiologiche La dottoressa Barbara Rocchi alla guida del nuovo dipartimento C.T.S. rete territoriale La dottoressa Barbara Rocchi è stata nominata direttrice del nuovo Dipartimento Coordinamento Tecnico-Scientifico (C. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lotta ai tumori tra i giovani, riparte il progetto Giona ad Arezzo Ultime notizie su Carlo Milandri Argomenti discussi: Lotta ai tumori, una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione; Cardioncologia, al San Donato: un modello consolidato di integrazione multidisciplinare; Lotta ai tumori, la giornata della prevenzione; Tumore e cuore, come combattere il cancro senza rischi cardiovascolari: al San Donato di Arezzo il modello che funziona. In 10 anni 5.500 pazienti. Il dottor Carlo Milandri alla guida del dipartimento oncologico AslArezzo, 3 febbraio 2026 – È il dottor Carlo Milandri il nuovo direttore del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana Sud Est. Un incarico rimasto vacante per due anni a seguito del trasferimento del ... lanazione.it AUSOPEN: ALCARAZ IN FINALE Carlos Alcaraz conquista la sua prima finale agli Australian Open al termine di una battaglia folle, drammatica e infinita contro Alexander durata 5 ore e 30 minuti di puro delirio agonistico. 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 è il risul - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.