Rifiuti | a bando 21,3 milioni da Regione Lazio per ammodernamento e conversione impianti

La Regione Lazio ha pubblicato un bando con un finanziamento di 21,3 milioni di euro provenienti dai fondi Fesr, destinato all’ammodernamento e alla riconversione di impianti pubblici di trattamento dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare le attività di gestione dei rifiuti attraverso interventi mirati, favorendo un sistema più efficiente e sostenibile. Il bando rappresenta un’opportunità per aggiornare le infrastrutture e ottimizzare i processi di trattamento.

E' online il bando regionale che stanzia 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzato al potenziamento delle attivita' di trattamento dei rifiuti. L'iniziativa, promossa dall'assessore ai Rifiuti del Lazio, Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. "Questo provvedimento, insieme al bando sulla differenziata che ha messo a disposizione dei Comuni 18 milioni di euro, e' un segnale importante che la Regione Lazio vuole dare per una gestione sempre piu' efficiente del ciclo dei rifiuti", dichiara l'assessore Ghera.

