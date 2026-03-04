Attacco all' Iran Crosetto al Quirinale | tensione su basi italiane e ruolo Nato

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al centro del colloquio ci sono state le recenti tensioni legate all’attacco all’Iran e le implicazioni per le basi italiane e il ruolo della NATO. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli della discussione.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare il punto sulla crisi internazionale in atto. L'epicentro resta l'Iran, ma la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele, al suo quinto giorno, si allarga come un'onda, dal Mediterraneo all'Oceano indiano. Un missile balistico di Teheran lanciato verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto dai sistemi di difesa della Nato, dopo aver sorvolato la Siria e l'Iraq. Sul versante opposto del Mar Arabico, al largo dello Sri Lanka, un sottomarino americano ha colpito e affondato una fregata iraniana, facendo almeno 87 morti tra i marinai e più di trenta dispersi.