EIC approvato bilancio di previsione | via libera anche agli schemi regolatori 2024-2029

L’Ente Idrico Campano ha approvato il bilancio di previsione e gli schemi regolatori per il periodo 2024-2029. La decisione è stata presa durante il Comitato Esecutivo svoltosi a Napoli il 19 dicembre 2025. Questo passaggio strategico segna un passo importante per la pianificazione futura dell’ente, garantendo continuità e sviluppo nel settore idrico regionale.

Si è svolto nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2025, presso la sede dell'Ente Idrico Campano di Napoli, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Nel corso della seduta sono stati approvati i punti all'ordine del giorno, tra cui il Bilancio di Previsione 2026-2028 con i relativi allegati e indicatori, il Piano d'Ambito distrettuale Napoli Nord con aggiornamento del PEF e le azioni propedeutiche all'affidamento del Servizio Idrico Integrato e alla costituzione della Società Mista Acqua Pubblica Napoli Nord S.p.A.   Il Comitato ha inoltre approvato gli Schemi Regolatori 2024-2029 per i gestori Acquedotti S.

