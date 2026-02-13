Lugo | 10 milioni di euro per riqualificare strade e difendersi da nuove alluvioni Cantieri a metà marzo

A Lugo, il sindaco ha annunciato che verranno investiti 10 milioni di euro per riqualificare le strade e rafforzare le difese contro le future alluvioni; i cantieri partiranno a metà marzo, con un intervento che coinvolgerà principalmente le zone più a rischio del territorio.

Lugo Rinasce: Dieci Milioni di Euro per Riqualificare le Strade e Difendere il Territorio dall’Alluvione. Lugo, nel cuore della Romagna, si prepara a una primavera di cantieri. A oltre un anno e mezzo dall’alluvione di maggio 2023, che ha duramente colpito il territorio, sono in arrivo interventi per la riqualificazione delle strade e la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica, finanziati con oltre 10 milioni di euro. La società Sogesid, incaricata dalla struttura commissariale, avvierà i lavori a metà marzo, concentrandosi inizialmente sulle aree più periferiche per minimizzare i disagi per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa estate partiranno i cantieri per riqualificare tre aree verdi a Quarticciolo e Centocelle.

La Regione ha stanziato un contributo di 100 mila euro per la riqualificazione delle strade cittadine.

Le nostre prime pagine! Nel numero in edicola da giovedì 5 febbraio troverete... Pnrr, ai Comuni del nostro territorio più di 300 milioni Lugo, il futuro dell'ex Filastrocca tra liceo e centro di formazione. Parlano la sindaca e il dirigente scolastico Le celebr - facebook.com facebook