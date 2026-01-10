Allagamenti in piazzale Vittoria interrogazione del M5s sul servizio di gestione delle acque meteoriche

Il consigliere comunale del M5s Eros Brunelli ha presentato un’interrogazione riguardo agli allagamenti registrati in piazzale Vittoria durante i nubifragi dei mesi maggio, giugno e settembre 2024. La richiesta si concentra sulla gestione delle acque meteoriche nella zona, con l’obiettivo di chiarire le cause degli allagamenti e valutare eventuali interventi necessari per migliorare il sistema di drenaggio urbano.

Il consigliere comunale del M5s Eros Brunelli, in relazione ai nubifragi che hanno colpito alcune zone di Forlì il 25 maggio, 26 giugno, 17, 18 e 19 settembre 2024 comportando allagamenti ai piani terra, seminterrato, interrato, soprattutto nella zona di Piazzale della Vittoria, ha presentato per.

