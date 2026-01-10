Allagamenti in piazzale della Vittoria interrogazione del M5s sul servizio di gestione delle acque meteoriche

Il consigliere comunale del M5s Eros Brunelli ha presentato un’interrogazione riguardante le recenti alluvioni a Piazzale della Vittoria, causate dai nubifragi avvenuti tra maggio e settembre 2024. La richiesta mira a fare luce sul funzionamento del sistema di gestione delle acque meteoriche e sulle eventuali misure adottate per prevenire futuri allagamenti in questa zona di Forlì.

Il consigliere comunale del M5s Eros Brunelli, in relazione ai nubifragi che hanno colpito alcune zone di Forlì il 25 maggio, 26 giugno, 17, 18 e 19 settembre 2024 comportando allagamenti ai piani terra, seminterrato, interrato, soprattutto nella zona di Piazzale della Vittoria, ha presentato per.

