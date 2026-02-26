referendum confronto con il procuratore woodcock

Lunedì 2 marzo 2026 si svolge un confronto presso la Sala De Mita del Carcere Borbonico, dedicato ai temi del referendum. L'incontro riunisce figure coinvolte nel dibattito e si concentra su questioni legate alla consultazione popolare. La discussione si inserisce in un calendario di eventi dedicati a approfondire le implicazioni del voto e le modalità di partecipazione. La giornata si conclude con un momento di confronto tra i presenti.

Ad aprire i lavori sarà Maura Sarno, delegata alla Sicurezza della Provincia di Avellino, che introdurrà gli interventi insieme ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo della magistratura, dell'avvocatura, dell'università e della politica. Interverranno: Vitulia Ivone, professoressa di Diritto civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno; Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA di Napoli.

