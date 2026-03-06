Referendum Giustizia il magistrato Woodcock attacca il Governo | Ognuno deve fare il mestiere suo

Il magistrato Woodcock critica l'approccio del Governo al referendum sulla Giustizia, sottolineando che ognuno deve rispettare il proprio ruolo. Nella sua presa di posizione, evidenzia che il dibattito riguarda questioni legali e procedurali che non devono essere influenzate da pressioni politiche. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di mantenere le competenze di ogni istituzione, evitando interferenze indebite.

Woodcock ha spiegato di aver accettato l'invito in tv dopo molti anni perché ritiene che questo sia un momento critico per la democrazia, in cui l'equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie costituzionali sono oggi messi in discussione. "Non riesco a immaginare una cosa meno democratica del sorteggio, proprio non ci riesco", ha dichiarato in merito a uno dei pilastri della riforma della Giustizia, ovvero il sorteggio dei magistrati per accedere al Csm.

