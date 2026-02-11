Sondaggio sul referendum per la riforma della giustizia 2026 del GdI sì no o indeciso? VOTA

Mancano pochi giorni ai due giorni decisivi, il 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma della giustizia prevista per il 2026. Il Giornale d’Italia ha aperto un sondaggio tra i lettori, chiedendo loro di esprimersi se sono a favore, contrari o ancora indecisi. La consultazione ha già sollevato molte discussioni, e ora tutti aspettano di conoscere il risultato.

I due giorni clou (22 e 23 marzo) si avvicinano, per questo motivo la nostra testata chiede ai lettori di esprimersi su quello che è un referendum spartiacque per quanto riguarda la giustizia

Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026.

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì.

Referendum Riforma Giustizia, il sondaggio: 37,6 Sì, 30,0 No 32,4 indecisi - Porta a porta 11/11/25

Argomenti discussi: I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi; Referendum, come va la rimonta del No: il sondaggio di Porta a Porta. Il partito di Vannacci stimato all’1,6%; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.

Ultimo sondaggio sul referendum di marzo. Il sì è in vantaggio ma la vittoria dipenderà dall’affluenza stimata ben sotto il 40%Ultimo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo): il sì è per ora in vantaggio di cinque punti percentuali su una affluenza (modesta) stimata sotto il 40%; cioè si prevede c ... blitzquotidiano.it

Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it

Sondaggio Only Numbers (Euromedia) Referendum Giustizia Cresce nettamente il NO Il distacco passa da 15 a soli 4 punti sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-only-numbers-5-febbraio/ - facebook.com facebook

Sondaggio Only Numbers (Euromedia) Referendum Giustizia Cresce nettamente il NO Il distacco passa da 15 a soli 4 punti x.com