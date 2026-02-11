Sondaggio sul referendum per la riforma della giustizia 2026 del GdI sì no o indeciso? VOTA
Mancano pochi giorni ai due giorni decisivi, il 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma della giustizia prevista per il 2026. Il Giornale d’Italia ha aperto un sondaggio tra i lettori, chiedendo loro di esprimersi se sono a favore, contrari o ancora indecisi. La consultazione ha già sollevato molte discussioni, e ora tutti aspettano di conoscere il risultato.
Referendum 2026, segretario Magistratura Indipendente Galoppi al GdI: “Contrario a questa riforma, non risolverà i problemi della giustizia”
Claudio Galoppi, segretario di Magistratura Indipendente, si schiera contro la riforma sulla giustizia proposta per il 2026.
Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì in vantaggio
Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì.
Referendum Riforma Giustizia, il sondaggio: 37,6 Sì, 30,0 No 32,4 indecisi - Porta a porta 11/11/25
Argomenti discussi: I sondaggi politici di Pagnoncelli: sicurezza in Italia, referendum giustizia e gradimento Trump; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi; Referendum, come va la rimonta del No: il sondaggio di Porta a Porta. Il partito di Vannacci stimato all’1,6%; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.
Ultimo sondaggio sul referendum di marzo. Il sì è in vantaggio ma la vittoria dipenderà dall’affluenza stimata ben sotto il 40%Ultimo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo): il sì è per ora in vantaggio di cinque punti percentuali su una affluenza (modesta) stimata sotto il 40%; cioè si prevede c ... blitzquotidiano.it
Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e LegaLa partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il No alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del Sì. Secondo la rilevazione dell’ ... ilfattoquotidiano.it
Sondaggio Only Numbers (Euromedia) Referendum Giustizia Cresce nettamente il NO Il distacco passa da 15 a soli 4 punti sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-only-numbers-5-febbraio/ - facebook.com facebook
Sondaggio Only Numbers (Euromedia) Referendum Giustizia Cresce nettamente il NO Il distacco passa da 15 a soli 4 punti x.com
