Referendum giustizia il sondaggio | sì al 48,7% e no al 30%

Da periodicodaily.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio recente, il 48,7% degli italiani si esprime a favore del referendum sulla riforma della giustizia, mentre il 30% si oppone. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito, con il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra. Questi dati offrono un quadro aggiornato sulle opinioni pubbliche e sulle tendenze politiche legate alla questione giudiziaria.

(Adnkronos) – I Sì al referendum sulla riforma della giustizia in netto vantaggio. Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra avanti rispetto al centrosinistra. E' il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, in onda a Linea Notte oggi 15 gennaio 2026. In relazione al referendum sulla riforma della giustizia, il panorama appare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: **Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%**

Leggi anche: Riforma della Giustizia, il sondaggio: al referendum il 56% degli italiani voterebbe sì

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Referendum giustizia il clamoroso sondaggio | Sì o No ? Ad oggi.

referendum giustizia sondaggio s236Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30% - Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra avanti rispetto al centrosinistra. adnkronos.com

referendum giustizia sondaggio s236**Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%** - I Sì al referendum sulla giustizia in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, ... iltempo.it

referendum giustizia sondaggio s236Sondaggi referendum giustizia, “Sì” in vantaggio con oltre la metà dei voti - A rafforzare il quadro è anche l’opinione pubblica: secondo un report di Spin Factor, il 57% degli italiani attivi sui social si esprime a favore del referendum sulla giustizia, segnale di una domanda ... msn.com

REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG DIFFERENT

Video REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG DIFFERENT

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.