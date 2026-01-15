Referendum giustizia il sondaggio | sì al 48,7% e no al 30%
Secondo un sondaggio recente, il 48,7% degli italiani si esprime a favore del referendum sulla riforma della giustizia, mentre il 30% si oppone. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito, con il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra. Questi dati offrono un quadro aggiornato sulle opinioni pubbliche e sulle tendenze politiche legate alla questione giudiziaria.
(Adnkronos) – I Sì al referendum sulla riforma della giustizia in netto vantaggio. Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra avanti rispetto al centrosinistra. E' il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, in onda a Linea Notte oggi 15 gennaio 2026. In relazione al referendum sulla riforma della giustizia, il panorama appare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
