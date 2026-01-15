**Referendum | sondaggio Emg per Tg3 Sì al 48,7% e No al 30%**

Un sondaggio Emg per Tg3, pubblicato il 15 gennaio, rileva un consenso del 48,7% per il Sì al referendum sulla giustizia, rispetto al 30% del No. La rilevazione evidenzia una leggero aumento di entrambe le percentuali rispetto alla settimana precedente, con un’affluenza stimata del 43%. I dati offrono un quadro aggiornato sull’opinione pubblica riguardo alla consultazione referendaria in corso.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - I Sì al referendum sulla giustizia in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, che andrà in onda questa sera a Linea Notte: i favorevoli alla riforma sono infatti al 48,7% (+1,2% rispetto alla settimana precedente) mentre i No si fermano al 30% (+1,8%), con una affluenza alle urne stimata al 43%. Gli indecisi sono il 21,3%, in calo di 3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%** Leggi anche: **Partiti: sondaggio Emg per Tg3, centrodestra al 46,8% e centrosinistra al 45,6%** Leggi anche: FdI sfonda quota 30% nel sondaggio per Porta a Porta: il centrodestra sale al 48,7% Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. **Referendum: sondaggio Emg per Tg3, Sì al 48,7% e No al 30%** - I Sì al referendum sulla giustizia in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, ... iltempo.it

**Partiti: sondaggio Emg per Tg3, centrodestra al 46,8% e centrosinistra al 45,6%** - Coalizioni divise appena da un punto percentuale, secondo il sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli. lanuovasardegna.it

Referendum sulla Giustizia: cosa prevede e perché divide - Mancano pochi mesi al referendum sulla Giustizia e i sondaggi mettono in evidenza gli umori degli italiani. it.euronews.com

Sondaggio Only Numbers Il 50% voterà Sì al referendum sulla giustizia https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-only-numbers-13-gennaio/ - facebook.com facebook

Referendum riforma giustizia, il sondaggio: risultato chiaro oggi, ma pesano indecisi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.