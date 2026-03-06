Referendum giustizia Maurizio Landini a Perugia per spiegare le ragioni del No

Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Perugia mercoledì 11 marzo alle ore 9 per presentare le motivazioni del suo

Tavola rotonda promossa dalla Cgil Umbria. Presenti anche i coordinatori dei comitati contrari alla riforma “No a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli”. Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, sarà a Perugia mercoledì 11 marzo, alle ore 9.30 alla Sala dei Notari, per spiegare le ragioni del “No” al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Riforma della giustizia: la Fillea Cgil spiega le ragioni del No. Assemblea regionale il 2 marzo a Perugia Ponte San Giovanni, la maggioranza boccia il restauro dei cippi storici con il fascio littorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Referendum Giustizia: Maurizio Landini a Foggia per spiegare le ragioni del 'No'Le ragioni del no” al referendum sulla giustizia: è questo il tema dell’incontro-dibattito che si svolgerà sabato 7 marzo a Foggia, alle ore 17.

Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOIl Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia.

Approfondimenti e contenuti su Maurizio Landini.

Temi più discussi: Referendum Giustizia: Maurizio Landini a Foggia per spiegare le ragioni del 'No' - FoggiaToday; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Un No per difendere giustizia, Costituzione e democrazia. Assemblea pubblica a Palermo con Landini; Schlein e Landini uniti per il No al referendum: Difendiamo magistrati indipendenti.

Referendum Giustizia: Maurizio Landini a Foggia per spiegare le ragioni del 'No'A illustrare le ragioni del ‘no’ ci saranno Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi; il magistrato Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia e Giampaolo Impagnatiello, ... foggiatoday.it

REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum giustizia: a Foggia Pagliarulo, Impagnatiello e Landini per il ‘NO’A Foggia prende il via il dibattito sulle ragioni del NO al referendum sulla giustizia con due appuntamenti chiave ... statoquotidiano.it

A Foggia arriva Maurizio Landini Le ragioni del 'no' al Referendum - facebook.com facebook

Maurizio Landini: “In questo referendum non c’è il quorum, il referendum è valido comunque, vince chi prende un voto il più, quindi il tuo voto è decisivo per fermare questa riforma assurda”. #CGIL #democrazialavoro x.com