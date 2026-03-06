Referendum Giustizia | Maurizio Landini a Foggia per spiegare le ragioni del ' No'

Sabato 7 marzo a Foggia si terrà un incontro-dibattito alle ore 17, in cui Maurizio Landini spiegherà le ragioni del ‘No’ al referendum sulla giustizia. L’evento è organizzato per approfondire le motivazioni di chi si oppone alla riforma e si svolge in un contesto di confronto pubblico. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare le posizioni espresse.

Le ragioni del no" al referendum sulla giustizia: è questo il tema dell'incontro-dibattito che si svolgerà sabato 7 marzo a Foggia, alle ore 17.30, nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte di via Galliani 1. L'incontro organizzato dal comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale. "La riforma riduce l'indipendenza dei magistrati e altera gli equilibri costituzionali, aumentando i rischi di controllo politico sulla giustizia. Si mette in discussione l'indipendenza della magistratura senza risolvere i problemi reali del sistema giudiziario. La frammentazione del Csm e l'uso del sorteggio ne ridurrebbero competenza ed efficacia, rendendolo più vulnerabile alle maggioranze politiche del momento".