Gli ultimi sondaggi sul referendum | i numeri di YouTrend e Mennheimer sulla riforma della Giustizia 2026
Il sondaggio di YouTrend e Mennheimer ha mostrato che il risultato del referendum sulla riforma della Giustizia del 2026 dipende molto dalla partecipazione degli elettori. La causa principale di questa incertezza risiede nel livello di affluenza alle urne, che potrebbe decidere l’esito tra il Sì e il No. I dati indicano che, se la partecipazione sarà elevata, il risultato potrebbe favorire una delle due opzioni. La vera domanda riguarda ora quanto gli italiani si sentiranno coinvolti alle urne il 26 febbraio.
Roma, 20 febbraio 2026 – Vincerà il Sì o il No al referendum costituzionale sulla Giustizia? Secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24* la partita è apertissima ed appesa all’affluenza. Se si considera la percentuale di votanti attesa, pari al 59,6% (quota che comprende chi dichiara che voterà sicuramente o probabilmente), il SÌ è in testa con il 51% delle preferenze stimate. Con un’affluenza bassa invece (48,0%, considerando solo chi dichiara che voterà sicuramente), prevale il No con il 51,5%. Rispetto alla rilevazione diffusa l'11 febbraio, il No è cresciuto di 1,6 punti nell’ipotesi di affluenza alta e dello 0,4%in quello con affluenza bassa.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia
Leggi anche: Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggi
SONDAGGIO TG3 EMG SUL REFERENDUM DELLA GIUSTIZIA: 16 GENNAIO 2026
Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Il no in rimonta, l'incognita affluenza: cosa dicono i sondaggi sul referendum Giustizia a poco più di un mese dal voto; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì; Referendum Giustizia, il Sì alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni non è voto sul governo.
Sondaggi elettorali Swg, ancora giù il centrodestra, sale VannacciPer i sondaggi elettorali di Swg prosegue la crescita del partito di Vannacci ai danni degli alleati o ex alleati di centrodestra. termometropolitico.it
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, arretrano FdI e Pd. Aumentano M5s e il nuovo partito di VannacciFratelli d’Italia e Partito Democratico arretrano, il Movimento 5 Stelle cresce e accelera il nuovo partito di Roberto ... blitzquotidiano.it
Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita - facebook.com facebook
Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita x.com