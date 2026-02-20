Gli ultimi sondaggi sul referendum | i numeri di YouTrend e Mennheimer sulla riforma della Giustizia 2026

Roma, 20 febbraio 2026 – Vincerà il Sì o il No al referendum costituzionale sulla Giustizia? Secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24* la partita è apertissima ed appesa all’affluenza. Se si considera la percentuale di votanti attesa, pari al 59,6% (quota che comprende chi dichiara che voterà sicuramente o probabilmente), il SÌ è in testa con il 51% delle preferenze stimate. Con un’affluenza bassa invece (48,0%, considerando solo chi dichiara che voterà sicuramente), prevale il No con il 51,5%. Rispetto alla rilevazione diffusa l'11 febbraio, il No è cresciuto di 1,6 punti nell’ipotesi di affluenza alta e dello 0,4%in quello con affluenza bassa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

