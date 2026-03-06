Il referendum di metà mandato si svolgerà il 22 e 23 marzo e rappresenta un appuntamento elettorale di grande rilievo nel panorama politico nazionale. La consultazione coinvolge diversi quesiti e decisioni che interessano direttamente la vita dei cittadini. In questa occasione, gli elettori sono chiamati a esprimersi su questioni fondamentali che riguardano il funzionamento delle istituzioni e le riforme in atto nel Paese.

Da qualunque parte lo si guardi, il referendum del 22 e 23 marzo è probabilmente il voto più importante degli ultimi dieci anni nel nostro Paese. Lo è perché la posta in gioco è doppia. Da un lato, a seconda di come si pronunceranno gli italiani, potrà essere approvato o cestinato un annoso progetto che ridisegna l’assetto istituzionale della magistratura. Dall’altro, l’esito della consultazione popolare determinerà lo stato di salute con cui la maggioranza di governo si avvierà alle elezioni politiche dell’anno prossimo (sempre che non si vada a elezioni anticipate). Se vincerà il Sì, l’ordinamento giudiziario sarà rivoluzionato: avremo carriere separate per giudici e pubblici ministeri, la scissione in due del Csm, i vertici della magistratura nominati tramite sorteggio e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Referendum di mid-term: perché il 22-23 marzo la posta in gioco è doppia

Il referendum del 22-23 marzo sarà in difesa della Costituzione, non dei magistrati: perché voterò NoIl referendum del 22 marzo sta diventando uno snodo fondamentale per la stessa vita della nostra repubblica.

Referendum confermativo sulla Giustizia: si vota il 22 e il 23 marzo. Ecco perché non servirà il quorumUna data che per l’esecutivo segna un compromesso tra il primo marzo, caldeggiata dalla maggioranza, e il mese di aprile auspicato dall’opposizione.

